Damien Comolli, önceki gün kendisine Twitter hesabı açtı. Buradan yaptığı paylaşımlarda Falette transferiyle ilgisi olmadığını, Ali Koç’un bu transferi isteyip yaptığını kaydetti. Fransız sportif direktörün bu çıkışı büyük ses getirdi. Comolli’nin bu hamlesi sonrası yönetimin yanıtı, yardımcısı Selinay Gürgenç’in işine son vermek oldu. Konuyla ilgili ilk net açıklama ise Ali Koç’tan geldi. 1907 Derneği’nde konuşan Koç, Comolli’nin Twitter hesabı açıp, açıklama yapmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

‘İyi bir teklif geldi’

Başkan, “Biz onu zaten koruruz. Kendisini uyaracağım. Ama Falette transferiyle ilgili söyledikleri doğru. Son transferi ben ve yönetim kurulu yaptık. Luiz Gustavo transferinden memnunduk, o ekiple (Rogon Şirketi) birlikte çalıştık” dedi. Ali Koç, bir oyuncularına iyi bir teklif geldiğini söyleyerek, “Bunu değerlendiriyoruz. Kabul edersek, yerine daha az maliyetli bir oyuncu alabiliriz” dedi.

‘İlk 6 hafta önemli’

Ali Koç, TFF’nin harcama limitleriyle ilgili olarak ise isim vermeden Galatasaray’a yüklendi, “Bu, malum takım için çıkarılmış bir durum. Sadece onlar uyuyor. Diğer takımlar bundan rahatsız” ifadelerini kullandı. Başkan Koç son olarak takımla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Bu sene arzusu, isteği, aidiyet duygusu yüksek, pes etmeyen bir takımımız var. İkinci yarıda fikstür avantajımız bulunuyor. İlk 6 haftayı maksimum puanla kapatırsak şampiyonluğa ulaşırız” yorumunu yaptı.