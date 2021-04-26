Ali Koç: Bizi kavgaya çekiyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Koç, “Bir seri ve kimya yakaladık. Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırsa bir yerden, bir şekilde saldırı ve haksız ithamlar geliyor. Bizi kavganın içine çakmaya çalışıyorlar. Taraftarımız kızıyor, cevap vermediğimiz için ama bizim tarzımız farklı” diye konuştu. Ali Koç, “Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek... Biz bu topa girmeyeceğiz. Bizimle alakası olmayan konular bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Sahaya konsantre olacağız” ifadelerini kullandı.

‘En iyi biz biliriz’

Başkan Koç, şampiyonluğun çok çok önemli olduğunu belirterek, “Ancak şampiyonluk, değerlerden feragat etmek kadar da önemli değil. Biz 10 senede 3 kere son dakikada şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi biz biliriz” dedi.



