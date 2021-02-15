Fenerbahçe, sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle iletişim haline geçmişti. Cumartesi akşamı oynanan maçtan sonra ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Alassane Ndao'nun temsilcisi ve Karagümrüklü yetkililerle birebir görüştü. Koç, Ndao'yu çok beğendiğini belirterek, "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.

Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmî teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon Euro istedi. Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti. Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.

23 yaşındaki oyuncu, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, bu sezon Karagümrük'te başarılı olup, gelecek sezon Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesine gitmeyi arzu ettiğini söylemişti.

Alassane Ndao'yu İspanya'dan da çok sayıda kulüp takip ediyor. (Ajansspor)











