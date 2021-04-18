Ali Koç, Başakşehir maçına geliyor

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantina sürecine giren ve önceki gün FIBA Kadınlar Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Rus temsilcisi Ekaterinburg takımı ile yaptığı maçı salonda izleyen Başkan Ali Koç'un, bu akşam da soluğu Fatih Terim Stadı'nda alması bekleniyor.

Takımı Başakşehir maçında yalnız bırakmak istemeyen Koç'un, oyuncular ve teknik ekiple de karşılaşma öncesi bir araya gelip, onlara başarı dileyeceği öğrenildi.