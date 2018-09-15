Fenerbahçe için dün özel bir gündü. Ali Koç’un büyük önem verdiği ‘Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Başkan Koç, burada yaptığı açıklamada, “Bu bizim eserimiz değil. Bizim önceki yönetimin eseridir. Resmi lansman daha önce yapılmamış ve biz de yapmak istedik” dedi. Ali Koç, “100 yılı aşkın bir süredir bu sahada maç yapılıyor olması her kulübe nasip olmaz. Burası Türk futbolunun ilk ayak sesleri. Nice efsane zaferlerin yaşandığı bir mekanda bulunuyoruz. Burası eskiden Papaz’ın Çayırı ismiyle anılırdı. Buradaki ilk maç Siyah Çoraplılar’ın oynadığı maçtı ve Zeki Rıza Sporel de ilk golü burada attı” ifadelerini kullandı.

‘Fiyatları yükseltemeyiz’

Başkan, stat turunun mart ayında başladığını belirterek, “O günden bugüne 22 bin ila 25 bin arası ziyaretçi geldi. Bizim amacımız bunu daha yukarılara çıkartabilmek. Bu proje, Fenerbahçe’ye aidiyet duygusu açısından çok önemli. Gelir açısından da oldukça önemli. Spor kulüplerinin sağlam bir ekonomiye sahip olmaları gerekiyor. En önemli gelir kaynağımız kombineler ve maç biletleri. Buradaki fiyat yükseltme imkanı çok fazla değil. Yüzde 100’e yakın satmamıza rağmen kombine fiyatlarımız döviz bazındaki değeri 4 yıl öncesine kadar yüzde 50 düştü” diye konuştu.

Stat ve müze turu lansmanına basın mensuplarının yanı sıra ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da katıldı.

‘Otobüsü değerlendireceğiz’

Başkan Koç, takım otobüsüyle ilgili de proje düşündüklerini söyleyerek, “Otobüsü sadece maçtan maça kullanıyoruz. Biz bunu değerlendimek istiyoruz. Her hafta bir okul seçip, takım otobüsümüzle stat turuna getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeri gelmişken Fenerbahçe Stadı nasıl gelişti, nasıl finanse edildi onu anlatmaya çalıştım. Burayı Aziz Yıldırım ve dönemin yöneticileri yaptı. Maçlar oynanırken burada çalışmalar devam ediyordu.”

‘Diğerlerine örnek oldu’

“Türkiye’de şimdi yeni ve güzel statlar yapılıyor. Buna Aziz Yıldırım öncü olmuştur.Türkiye’nin ilk locaları burada yapılmıştır. Zemine bakıldığında, Türkiye’nin en bakımlı çimlerinden birine sahibiz. Aziz Yıldırım’a şapka çıkartmak lazım. O olmasaydı bu stat bugün bu şartlarda olmazdı. Diğer kulüplerin yaptıkları statlara birer örnek olamazdı.”

'1.5 saatte eşsiz deneyim'

Taraftarlar, pazartesi ve iç saha maç günleri dışında haftanın her günü stat ve müze turuna katılabilecek. Saat 10.00’dan itibaren 45 dakika aralıklarla turlar düzenlenecek. Ziyaretçiler yaklaşık 1.5 saat boyunca stadı ve müzeyi gezip, Green box teknolojisi ile farklı senaryolarla futbolcularla ve efsane kupalarla fotoğraflarda bir araya gelecek. Ayrıca Ali Koç Yönetimi yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, her ay tura katılanlar arasında belirlenecek iki kişi yöneticilerle birlikte maç ya da Samandıra’da idman izleme şansına sahip olacak.