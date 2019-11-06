Ali Koç: Asıl amaç hakemleri etkilemek

Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koç’un gündeminde hakemler ve Fenerbahçe’ye karşı oluşturulmaya çalışılan ‘kollanıyor’ algısı vardı. Başkan Koç, “Medyada Trabzonspor’un Göztepe maçındaki hakem hataları değerlendirilirken, bunları Fenerbahçe’ye bağlayanlar oldu. Konu benim şahsıma getirildi. Fenerbahçe’nin kollandığı iddia edildi. Asıl amaç hakemleri ve MHK’yi etkilemekti” dedi.

‘Ersun Yanal’ı aradım’

Ali Koç, “Bu yorumlar sonrası Ersun Yanal’ı aradım. Bu tartışmalar sonrası oyuncuların kart konusunda daha dikkatli olmalarını istedim. İlginç bir maç oldu. Bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz, bu şekilde bir hakem yönetimini haklı kılmaz. Verilmeyen iki penaltı, golden önce faul, hiçbirinde VAR’a gidilmemesi... Altay’ın hareketinin cezalandırılmaması bile belki de suçluluk psikolojisiydi. Lig dizayn ediliyor diyen arkadaşlar, ne oldu? Sus pus oldular. Hiçbir takımın hedef alınmaması için 6222’nin harekete geçmesi gerek” dedi.

‘Atamayla mesaj!’

Başkan Koç son olarak, “Hakemlere mesaj vermenin yöntemlerinden biri, atama şekli. Kazandığımız haftanın hakemleri bir ya da birkaç hafta görev alamıyor. Puan kaybettiğimiz hakemler ise görev alıyor. Biz yine de adalete inanmak istiyoruz” yorumunu yaptı.