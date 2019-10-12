Ali Koç: Allah askerimize güç kuvvet versin

Fenerbahçe Opet ve Fenerbahçe HDI Sigorta, Dereağzı Tesisleri’nde medya günü gerçekleştirdi. Forma sponsoru Bilcee’nin ev sahipliğindeki organizasyona Ali Koç, yöneticiler Simla Türker Beyazıt ve İlker Dinçay, Bilcee Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Bilce, teknik heyet ve sporcular katıldı.

‘Önemini biliyoruz’

Ali Koç, burada yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili konuştu. Başkan Koç, “Gündemin en önemli maddesi, şu an Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü operasyon. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda operasyon sonuçlanır. Operasyonun nedenini, önemini ve önceliklerini hepimiz biliyoruz. Allah devletimize, askerimize, Silahlı Kuvvetlerimize güç, kuvvet ve kudret versin” diye konuştu.

‘Bilcee’ye teşekkür ederim’

Kadın ve erkek voleybol takımlarına sponsor olan Bilcee’ye teşekkür eden Ali Koç, “Bilcee hem erkek hem de kadın voleybol takımımızın forma sponsoru oldu. Fenerbahçe ile ilk defa birliktelik başladı. Bize inandıkları ve yanımızda oldukları için Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiamız adına Hacı Bey’e, ailesine, tüm profesyonellerine ve Bilcee şirketine çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.



