Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global kanalında katıldığı canlı yayında futbol takımının transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, golcü oyuncu Samatta'nın transfer olduğunu olduğunu söyledi.

Ali Koç, "Samatta kesin olarak gidiyor. Belki bitmiştir görüşmeleri. Diego Rossi'nin sağlık kontrolleri yeni bitti ve imzalar atıldı. Transfer bedeli yok. Caulker ile yollarımızı ayıracağız. Çin'den gelen teklifi reddetti. Türkiye'den çok iyi teklifler var. Biz kendisine yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Perotti, Avrupa'da birkaç kulüple konuşuyor'

"Yollarımızı ayıracağımız ve bize zorluk çıkartan oyuncular var. Bize zorluk çıkartana, biz de zorluk çıkartırız. Perotti, Avrupa'da birkaç kulüple konuşuyor. Her türlü fesih edilecek"

'Burak Kapacak'ın lisansı çıkartılacak'

"Burak, çok büyük geleceği olan bir oyuncu. Herhalde milli aradan sonra hocamız onu da değerlendirmeye başlar, hiçbir sıkıntımız yok. Onun da diğer oyuncularla birlikte lisansı çıkartılacak."

"Vitor Pereira'yı seçmeden önce 16-17 hocayla görüştük. Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye gelme kararını sadece 1 gün düşündü. Volkan Demirel'in kalmasını istedim. Vitor Pereira'yla faydalı olabileceğini düşündüm ama izin istedi. Yolu açık olsun"

"2 Eylül'e yetiştirmeyi planlıyoruz"

"Min-Jae ve Rossi'yi UEFA listesine yazdırdık. Geriye santrfor kaldı. Hocamızın sol tarafa istediği, ileri geri 90 dakika koşacak bir oyuncu talebi var. 2 Eylül'e yetiştirmeyi planlıyoruz"

Pilot takım hakkında

"Ben şahsi olarak Portekiz'de 2. Lig'ten bir takım istiyordum. Şu anki dönemde Almanya daha mantıklı gibi gözüküyor."

Morita transferi hakkında

"Hocamız Morita'yı istedi ancak transfer istediğimiz noktaya gelmediği için vazgeçtik"

Halil Dervişoğlu gelişmesi hakkında net açıklama

"Halil geleceği parlak bir oyuncu. Bu konu bize getirildi. Hocamız olabilir dedi. FFP yüzünden şartlar oluşmadı. "Halil Dervişoğlu, 'bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Kiralık olarak gelecekse de Galatasaray 'a gitmenin daha doğru olacağını söyledi."

"Mourinho alamadı, biz aldık"

"Min-Jae bence bir süper star. Avrupa'dan birkaç kişiye sorduk, 'Zamanınızı harcamayın, alamazsınız.' dediler. Geçen sene Mourinho'lu Tottenham, 14-15 milyon Euro teklif etti. Porto bizden öndeydi, İngiltere'den de bir takım istedi, biz aldık"

Dorukhan hakkında

"Dorukhan, Beşiktaş 'la anlaşamıyordu, Ocak ayında boşa çıkacaktı. İlgilenebileceğimizi söyledim. Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında size gelirse gönül koyarım dedi. Biz de bir daha oyuncuyu düşünmedik"

'Kolasinac listemizde yok'

"Kolasinac için bizimle temasa geçtiler, taleplerini söylediler. Yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat...Biz de ilgilenmedik. Listemizde yok"

'Hoca sistemi Mesut Özil üzerinden kurdu'

"Mesut'un hoca ile problemi varmış gibi bir hava yaratılıyor. İkisiyle de konuşmadım. Hoca o maçta Muhammed tercihini yaptı, kimse isminden dolayı oynamayacak. Vitor Pereira, sistemini Mesut'un üzerinden kurdu."

'Messi'nin transferini Türk kulüpleri yaptı'

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, omuz omuza versin, her şey değişir. Geçen yayıncı kuruluşa da söyledim. Son 2 yılda yapılan indirimlerle Lionel Messi'nin transferini Türk kulüpleri yaptı.

250 milyon TL'lik tazminat davası hakkında

"3 Temmuz kumpası için açtığımız 250 milyon TL'lik tazminat davası sadece başlangıç. İlk davamızı, o yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin euro üzerinden maliyetini hesaplayarak açtık. Bu ülkenin, Fenerbahçe'ye bir teşekkür borcu var. Bu örgüt karşısında ilk duran, Fenerbahçe camiasıdır. "Şampiyonlukları inkar etmek, cumhuriyet tarihini inkar etmek demektir. 1959 öncesinde 2 şampiyonluk Beşiktaş'a verildi, bu doğru ancak diğer takımlara da verilmesi gerekiyor."

'Fenerbahçe Token'dan 2 saatte 436 milyon TL gelir elde edildi'

"Fenerbahçe Token'dan 2 saatte 436 milyon TL gelir elde edildi. Başka bir kulüp söyledi geçenlerde, başka bir şirketle 1.5 senede 25 milyon euro gelir elde etmiş. Biz 2 saatte 43 milyon euro elde ettik"

"Zanka takımdan ayrıldı, Niang ile hiç görüşmedik"