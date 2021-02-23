Trabzonspor yönetim kurul danışmanı olan Denizci, bordo mavili takımın önceden pozisyon bulmak için defansta çok açık vererek oynadığını, bu nedenle farklı mağlubiyetlere maruz kaldığını söyledi.

"PSİKOLOJİK ORTAMA BAKTIĞIMIZDA TRABZONSPOR YENER. ABDULLAH AVCI FARKI"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Denizci, "Futbolcu yeteneği konusunda Fenerbahçe önde; ama Trabzonspor takım oyunu oynuyor. Fenerbahçe hâlen takım değil. Ne oynadığı, nasıl oynadığı belli değil. Trabzonspor bundan faydalanabilir. Trabzonspor kadro istikrarı açısından da önde. Fenerbahçe'de her hafta kim oynar diye düşünüyorsunuz. Maç öncesi psikolojik ortama baktığımızda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yener. Abdullah Avcı teknik direktör performansı açısından da çok önde. Takımın bu hâle gelmesi, Abdullah Avcı'nın eseridir. Bana göre başkası bunu yapamazdı" şeklinde konuştu.



