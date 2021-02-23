Ali Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayırdı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi pehlivanı olarak başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımından ayrıldığını duyurdu. Açıklamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür eden Gürbüz, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikteliğimiz sona ermiştir. Bu süre zarfında bizden desteğini esirgemeyen Başkanım Sayın Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ali Gürbüz, başpehlivanlık kemerini Antalya'ya getirerek güreş severlere sözünü tuttuğunu belirtti. Üç kez başpehlivanlık kazanarak ebedi altın kemeri kazanmak istediğini vurgulayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Ebedi kemeri Antalya'ya getireceğim. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarımız ayrıldı. Bundan sonrası hayırlısı. 3-4 teklif var ama net olarak bir şey düşünmedik. Antalya dışına çıkmayı planlıyorum. Antalya dışında kulüplerden ciddi teklifler var. Değerlendirme sonrası zaman her şeyi gösterecek."

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)