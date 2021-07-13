Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor

658 ve 660’ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kazanan Gürbüz, gelecek yıl yapılacak 661. Tarihi Kırkpınar’ı kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyor. Gürbüz, AA muhabirine, "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar’da birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olmanın her güreşçinin hayali olduğunu belirten Gürbüz, "660 yıllık gelenekte büyük bir tarihte başpehlivan olduğum için çok mutluyum." dedi.

Gürbüz, Kırkpınar’da üst üste 3 kez başpehlivan olup altın kemere ulaşmak için çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi babam 1988 yılı Kırkpınar başpehlivanıydı. Ertesi sene güreşemedi, vefat etti. Onun yarım kalan bir hikayesi var. Benim de öyle yarım kalan bir hikayem var. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum. Seneye de başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Altın kemeri Antalya’ya ilk defa ebedi olarak götürmek en büyük hayalim."

Yılın 11 ayı Kırkpınar’a hazırlık

Gürbüz, yılın 11 ayını yoğun antrenman temposuyla geçirdiğini ve Kırkpınar’a hazırlandığını anlattı.

Başarılı olmak için çok çalıştığını vurgulayan Gürbüz, "Pandemi döneminde güreşler olmadı ama olacakmış gibi hep antrenmanlarımıza devam ettik. Haftanın 6 günü devamlı çalışıyoruz, senede sadece bir ay iznimiz var. Onun dışında geri kalan zamanlarda sürekli antrenman yapıyoruz ve güreşlere hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.