Radyospor’da Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Ali Güneş’in değerlendirmeleri şu şekilde:

Ali Güneş: ”Falette transferinde Fenerbahçe bir adım önde”

Simon Falette için Köln Kulübü de devreye girdi. Ama Fenerbahçe bir adım daha önde. Fenerbahçe satın alma opsiyonlu olarak futbolcuyu kiralayacaktır.

Ali Güneş: ”Falette, maç temposu ve kondisyon eksikliği yaşayabilir”

Fallette takımında çok fazla forma şansı bulamadı. Hemen gelip form tutmasını beklemek saçmalık olur. Frankfurt’ta son 2 senede çok oynamadı. Devre arasında yapılan transferler takıma çok ciddi katkı sağlamıyor. Oynamadan gelecek. Maç temposu ve kondisyon eksikliği yaşayacağını düşünüyorum.

Ali Güneş: ”Falette, Zanka ve Rami’den daha iyi”

Bir an önce Fenerbahçe’ye yüzde yüz katkı vereceğini düşünmüyorum. Adil Rami’de nasıl olduysa Fallette için de risk var. Ama Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan bir bölge. Fenerbahçe, Zanka’dan da istediği çok veremiyor. Fallette agresif ve ikili mücadeleyi seven bir oyuncu. Zanka ve Rami’den daha iyi olacaktır.

Ali Güneş: ”Kimse Kjaer ya da Lugano gibi bir oyuncu beklemesin”

Fenerbahçe, Kjaer ya da Lugano gibi bir isim bekliyorsa yanılgı olur. Devre arası için yapılabilecek bir transfer. Eksikleri var. Bunu giderebilir. Büyük ihtimalle bu transfer gerçekleşecek.

Sol bek transferi için ne düşünüyor?

Fenerbahçe’nin Ricardo Rodriguez’i alacağını düşünüyorum. Milan’da Wolfsburg’daki gibi performans sergileyemiyor. Eski takım arkadaşları var Fenerbahçe’de. Sol bek için Fenerbahçe’nin Rodriguez’i alacağını tahmin ediyorum. Ara transferde en iyi transferi yapan takım bence şampiyon olacaktır.