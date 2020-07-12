Ali Güneş: Eskişehirspor’un kazanmasını beklemeye kaldık

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardınan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, kümede kalma maçı olarak gördükleri müsabakada kaybettiklerini söyleyerek, “İlk yarı çok etkili olamadık. Ortada geçen ve pozisyonun olmadığı bir maçtı. İkinci yarıda son bölümde pozisyonlarımız vardı. Bu tür maçlarda girdiğin pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Özellikle bizim geldiğimiz dönemden sonraki maçlarda golleri çıkarmada sıkıntı yaşıyoruz. Boluspor’un Eskişehirspor maçını kaybetmesinden başka bir şey kalmadı. Eskişehirspor’un kazanmasını beklemeye kaldık” ifadelerini kullandı.