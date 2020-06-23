Ali Güneş: Alt sıralardan kurtulmaya çalışacağız

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, zor bir deplasman maçı olacağını bildiklerini söyledi.

Adana Demirspor’un ilk iki sıra için mücadele ettiğini anımsatan Güneş, "Biz de alt sıralardan kurtulmak için puan ve puanlar almayı düşünüyorduk. Adana Demirspor’un öne geçmesinden sonra bulduğumuz penaltı pozisyonuyla kırmızı kart ve sonrasında beraberliği sağladık. O andan sonraki dakikaları çok daha iyi oynamamız gerekiyordu ama genç bir takımımız var. Bu avantajı doğru kullanamadık. Adana Demirspor’daki tecrübeli kadro zenginliğini de unutmuyoruz. Kaybetmenin vermiş olduğu üzüntüyü yaşıyoruz. Amacımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanmak olacak. İyi mücadele eden bir takımımız var. İnanıyorum önümüzdeki haftalarda alacağımız galibiyetlerle alt sıralardan uzaklaşacağız." ifadelerini kullandı.