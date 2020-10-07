Galatasaray yönetim kurulu, transfer dönemindeki sessizlik nedeniyle taraftarın hedef tahtasına otururken, camianın içinden önemli isimler de tepkilerini koymaya başladı. Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu çeşitli dönemlerde verdiği tepkilere kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarla devam etti.

Transfer eleştirisi

Twitter hesabından yönetimin icraatlarına yönelik tepkisini koyan Fatinoğlu, transfer dönemindeki sessizlikle ilgili şu paylaşımları yaptı: ‘15 yönetici. Sportif AŞ’de de 10 kişi. Kurullarda 50 kişi. En az 75 kişiden biri bile çıkıp da ‘Bir transfer dönemini bile planlayamadık. Takımı kamp dönemine hazır sokamadık’ demez mi!’

‘İkincilik başarı değildir’

Fatinoğlu bir başka paylaşımında şu eleştiriyi yaptı: ‘Kar açıklayacaksınız diye as futbolcuyu sat, yerine kimseyi alma. Burası ticarethane değil. Burası Galatasaray. Hem kar edeceksiniz hem de şampiyon olacaksınız. İkincilik bizim için başarı değildir.’

‘2.5 yıldır hazırlanmamışsınız’

Yusuf Günay’ın açıklamalarını da değerlendiren Ali Fatinoğlu, son paylaşımında ise mevcut oyuncu grubu ile ilgili tespitlerde bulundu. Ali Fatinoğlu, Günay’ın, ‘Dünyanın hiçbir kulübünden oyuncularımıza talep gelmedi. Ocak ayına kadar yönetmesini bileceğiz ve takımın ihtiyaçlarına göre planlamasını şimdiden yapacağız’ açıklaması için şu yorumu yaptı: ‘Bu ne acı! Yönetici transferlerinin iflasının açıklamasıdır. Demek ki bir tane doğru futbolcu alamamışsınız. 2.5 yıldır görevdesiniz. Bunca zaman hazırlık yapmadınız. 6 ay sonra mı hazırlanacaksınız!’



