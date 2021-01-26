Galatasaray'ın çıkmaza girdiğini ve bunun da son yıllardaki yönetimlerden kaynaklandığını belirten Fatinoğlu; "Galatasarayımız yönetilemiyor. Yıllardır giderler gelirlerin üstünde. Galatasarayımızın mali yapısı zor durumda. Ana para borcunu ödemeyi geçtik faizleri bile ödeyemeyecek duruma gelmiştir.

ACİL YENİ KAN, YENİ HEYECAN VE YENİ PROJELER LAZIM

Acil yeni kan yeni heyecan ve projeleriyle güçlü bir yönetime ihtiyaç vardır. Cumartesi günkü divan toplantısında Taner Aşkın Ağabeyimiz kısaca şunu dedi; 'Niçin adaylar bir araya gelerek Galatasaray'ın yeni yol haritasını belirlemiyorlar?' Çok haklıdır. Sayın Taner Aşkın ağabeyimiz moderatörlüğünde toplanalım, birinci gündem maddemiz mevcut durum tespiti, 2.madde de Galatasarayımızın rahat nefes alabilmesi için projelerle birlikte tüzük değişikliklerine varana kadar yapılması gerekenler olsun. Bu amaçla ön şartsız olarak; başkan adaylığını resmen açıklayan Metin Öztürk, Can Çobanoğlu, Burak Elmas ve başkan adayı olmak isteyen başka kardeşlerimiz de varsa onları da çağırmalıyız. Doğal davetli olarak 2018 başkan adayı olarak bizleri de bir araya getirmelerini rica ediyorum."

Ali Fatinoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında yöneltilen 'yeniden aday olacak mısınız ?' sorusuna verdiği cevaba dikkat çekerek; "Sayın Başkan da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Adaylara bakacağım ve güçlü birisi yok ise yeniden varım, Galatasaray'ın yarınlarını riske atamam dedi. Yani sayın Başkan karşısında güçlü bir aday görmezse yeniden seçime girecek. O yüzden Galatasaray'ı sevenler bir araya gelmeli. Güçlü yarınlar için önemli fikir ve projelerle ve bunu başaracak güçlü bir aday ve yönetimi için yardımcı olmalı" şeklinde konuştu.

Kaan Ülker, İstanbul DHA