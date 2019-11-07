Galatasaray’ın Eski Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılıların gündemini değerlendirdi. Transferde ciddi planlama hatalarının yapıldığına dikkati çeken Fatinoğlu, “Falcao ile ilgili gerçek rapor açıklanmalı” derken, “Fatih Terim’in toparlanmak için Ocak ayını göstermesi üzücü. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim şaka mı yapıyor?” ifadelerini kullandı.

Radyospor’da Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in canlı yayında sorularını yanıtlayan Ali Fatinoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

Ali Fatinoğlu: Galatasaray bize ızdırap çektirdi

"Izdırap kelimesini normalde sevmiyorum ama Galatasaray, Real Madrid maçında bize ızdırap çektirdi. Sabaha kadar uyuyamadım. Galatasaray, Süper Kupa’yı zamanında almış bir takım. Müthiş bir Real Madrid’i yenmiştik. O takımla bu takım arasında dağlar kadar fark var. Real Madrid karşısında beklemediğimiz bir sonuç aldık."

"Fatih Terim, her zaman futbolcusunu korur. Sorumluluğu alır. Palavra atan bir yapısı yok. Bu yüzden de sorumluluğu üstüne aldı. Hata gerçekten Fatih Terim’de mi? Takım, sezon başından beri oynamıyor. Hatalar 2 sene öncesinden başlamıştı. Galatasaray, transfer konusunda ciddi planlama hataları yaptı."

"İnsan birazcık oturur, düşünür. Monaco gibi bir takım Falcao’yu neden serbest bırakıyor? Bir araba alırken bile, ”Arabanı neden satıyorsun?” diye sorar. Koskoca Galatasaray camiası Falcao konusunda doğru soruları sormadı. Galatasaray elindeki değerleri de komik paralara verdi. Falcao konusunda gerçek raporun açıklanması lazım. Dursun Özbek döneminde de Falcao Galatasaray’ın gündemine geldi ve alınmadı."

"Falcao’nun sakatlığı kolay geçecek bir problem değil. Hele bir de 30 yaşını geçen bir futbolcuysa sorun olur. Ligin çoğu maçında oynayamaz diye duyumlarımız var. Bu duruma rağmen Falcao transferi gerçekleşti. Falcao’nun yıllık maliyeti 10 milyon Euro. Transfer bütçesinin büyük bir bölümü Falcao’ya ayrıldı. 3 ayrı menajer Falcao’dan para almış. Aldıkları para da 4.8 milyon Euro. Yönetimden bu konuda bir açıklama gelmedi. Galatasaray’da önemli olan şeffaflık yok. Falcao’nun neden 3 tane menajerine ödeme yapılır? Kulüp bunu açıklasın. Falcao transferi son derece şaibeli. Bu nasıl bir transfer politikasıdır?"

"Falcao konusunda birden fazla suçlu var. Galatasaray’ın zaten parası yok. Olmayan paraları verdiler. İçim yanıyor. Devlet borçları erteledi ama hazırlığını yap dedi. Bu paraları harcayın diye imkan sağlanmadı. 3 sene sonraki ödemelerin hesabı yapılacağına başka şeyler yapıldı. Oynatmadığın Linnes’e de para vereceksin. Hesapsızlık var. Sen paraları saçarsan futbolcuların da dengesini bozarsın. Bir takımda bir futbolcu 10 lira, diğeri 1 liraya oynarsa olmaz."

"Galatasaray yaşlı bir takım. 1 lira alan futbolcu, “10 lira alan futbolcu oynasın” der ve motivasyon biter. Galatasaray Kulübü çok basit hatalar yaptı. Yaşanan gelişmeleri gerçekten de şaşkınlıkla izliyorum."

"Fatih Terim’e güvenim ve sevgim üst noktada. Terim, Galatasaray’ın kırmızı çizgisidir. Galatasaray’a tarihi başarıları getiren bir hocadır. Hocanın, Ocak ayında bazı şeylerin değişeceğini söylemesi de üzücü. Hocam 3 ay var önümüzde. Galatasaray’ın böyle bir zamanı yok ki. Avrupa defterini kapatırsın, ligde geriye düşersin ve sıkıntı yaşarsın. Mustafa Cengiz, Fatih Terim… Şaka mı yapıyorsunuz? Eldeki kaynakları ölü yatırımlarla mı bitireceksiniz?"

"Elindeki futbolcuları nasıl satacaksın? Kim alır? Onyekuru geliyor diye sevinenler var. Pekiyi bedavaya mı gelecek? Elimdeki futbolcuları göndereceğim, yeni oyuncular alacağım mı diyorlar? Mustafa Cengiz döneminde 4 ayrı transfer hedefi konuluyor. Galatasaray’ın mali yapısına dinamit konuldu. Ocak’ta da transferler yapılırsa mali yapı çöker. Bu kadar net."