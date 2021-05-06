Galatasaray Kulübü 29 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçiminin iptal olduğunu açıkladı. Galatasaray Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 17 Mayıs tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın 2018'deki seçimli genel kuruluna Başkan adayı olarak giren isimlerden olan Ali Fatinoğlu, Sarı Kırmızılı kulübün son gündemini değerlendirdi.

Geçmiş dönemlerde Galatasaray başkan adaylığını açıklamış biri olan iş insanı Ali Fatinoğlu, Sarı Kırmızılı kulübün son gündemini değerlendirdi ve Mustafa Cengiz'in kararlarını masaya yatırdı.

İşte Ali Fatinoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Mustafa Cengiz çok zeki biri. Kendisinin ve oğlunun da dediği gibi Galatasaray Başkanı olarak şehit olacağım diyor. Hastalığının da en tehlikeli yanı inat ederek çocuklaşabilme tehlikesi. Kesinlikle seçimi kaybedeceğine inanmıyordu. "

"Mustafa Cengiz dün itibarı ile 2 durumla karşı karşıya kaldı. Mevcut yönetim seçime girmek istemiyor ve adaylık için yeterli imzayı toplayamadı. Durumların bu noktaya gelmesinin ardından koltuktan kalkmak istemeyen Cengiz, hukuktaki tüm yolları deneyecektir. Yönetimin seçimi iptal etme hakkı vardır. Ancak bunun geçerli bir neden olmalı ve yeni bir tarih de belirlemek zorundadır. "

"Kapanma tedbirleri tam da aradığı neden oldu Cengiz'in. Bunu da sonuna kadar kullanacağı belli. Yönetimin düşmesi için listede 6 kişi olursa gerçekleşir. Aylardır zaten yönetim kurulu çalışmıyor. Sadece Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay birlikte karar alıp yönetiyorlar. Alınan kararları da yönetime açıklamıyorlar. "

"Böyle giderse; Covid tedbirleri sürdüğü sürece seçim gününü ilan etmeyecekler. Zaten seçim hazırlık süreci de, bir ay sürüyor. Bu gidişle, yeni dönem transferleri ve hoca seçimi Cengiz’de olacak."

"Devlet turizm sezonunu yakalamak istiyor. Mayıs sonuna doğru sokağa çıkmama sayesinde vaka sayısını 5 binin altına indirerek seyahat ve her yeri serbest bırakma planındalar. Mayıs sonu seçim kararı alınırsa haziran sonu seçim olabilir en erken. Ancak her şekilde transferde hazırlık süreci artık tehlikeye girmiştir. "