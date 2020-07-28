TFF 1. Lig’in yeni ekibi Yılport Samsunspor’un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum, yani yeni bir tarih yazacağım." dedi.

Yıldırım, Yılport Samsunspor’u Türkiye’nin markası yapmayı amaçladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

'Fenerbahçe istemesine rağmen oyuncu bizi tercih etti'

"Transferlerde çok detaylı düşünüyoruz. Asla menajerler bu kulübün kapısından içeri giremiyor, giremeyecek. Biz oyuncuları tek tek analiz ederek transfer edeceğiz. Katma değer katacak oyuncuları arıyoruz. Her pozisyon için en az 5 oyuncu sıralaması yaptık. Ama tek tek elemeden geçtikten sonra öncelik sıralamasına koyuyoruz. Sonra oyuncu ile temasa geçiyoruz. Osmanlıspor’dan genç oyuncu Ali Eren İyican ile görüştük ve anlaştık. Fenerbahçe istemesine rağmen oyuncu bizi tercih etti. Ama 2. Lig’e düşmüş bir takımdan 1 milyon avroya transfer yapmayız. Osmanlıspor fiyatını makul tutarsa transferini yapacağız. Transfer dönemi biraz kapalı kutu olacak. Çünkü transfer basına düştü mü oyuncunun fiyatı iki kat artıyor. Bunun için gizlilik içinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz."