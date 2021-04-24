Ali Eren Demirezen’in hedefi dünya şampiyonlukları

Çocukluğunda izlediği dövüş filmlerinden etkilenerek boksör olmak isteyen Demirezen, 15 yaşında boks sporuna başladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ve 3 kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Demirezen, mart ayında rakibi Nicola Milacic’i mağlup ederek Dünya Boks Organizasyonu-World Boxing Organization (WBO) Avrupa ağır sıklet unvanını sürdürdü.

Başarılı boksör Demirezen, Dünya Boks Konseyi-World Boxing Council (WBC), Dünya Boks Birliği-World Boxing Association (WBA), Uluslararası Boks Federasyonu-International Boxing Federation (IBF) ve WBO kemerlerini takmak için Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’ndeki Spor Bilimleri Fakültesi salonunda haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

"Türkiye’de bir ilk olmak istiyorum"

Şampiyon boksör Demirezen, AA muhabirine, diyetisyen ve kondisyonerler eşliğinde antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

WBO Avrupa ağır sıklet unvanını sürdürmek istediğinin altını çizen 31 yaşındaki Demirezen, şöyle konuştu:

"Bir sonraki maç 15 Mayıs 2021’de olacak. Şu anda dünya sıralamasında ilk 50’nin içindeyim. Bundan sonraki hedefim WBO Avrupa şampiyonluk kemeri yanına WBO dünya şampiyonluk kemerini getirmek. Balıkesir’e ve Türkiye’ye bu gururu yaşatmak istiyorum. Tek hedefim 4 büyük federasyona ait dünya şampiyonluk kemerlerini alıp kemer koleksiyonu yapmak. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olmak istiyorum."

Demirezen, maç dönemlerinde 8 haftalık kamp dönemi geçirdiğini ifade ederek, diyetisyen eşliğinde 10 kilo verip bir sonraki maça çıkmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.