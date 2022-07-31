New York kentindeki Barclays Center'da düzenlenen müsabakada Ali Eren Demirezen, 10 raunt üzerinde yapılan mücadele sonunda Polonyalı Kownacki'ye üstünlük sağlayarak ringden zaferle ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Bu ağırsıklet boksu için büyük bir reklamdır. Polonyalı rakip Adam Kownacki ile kıran kırana bir mücadele veren sporcumuz masa hakemlerinin tümünün ortak puanıyla mücadelenin tartışmasız galibi oldu" dedi.

Ali Eren Demirezen'in tüm kamp ve antrenman çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirdiğini söyleyen antrenör Bülent Başer ise, "Ankara ve Antalya'da yaptığımız tüm taktikleri ringin içinde mükemmel bir şekilde uyguladık. Ali, hareketli ve baskılı bir taktik izledi yediği yumruklardan daha fazlasını vurmayı başardı" diye konuştu.

Demirezen da ABD'ye turistik seyahat için gelmediğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, "Buraya dövüşmek ve kazanmak için geldiğimi söyledim ve bunu da başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "ABD'de yaptığımız bir maçta masa hakemlerinin üçünün de sporcumuzu üstün görerek, 96-94, 97-93 ve 97-93 şeklinde puan vermesi bizim için büyük bir gururdur" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İHA)