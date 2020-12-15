Bizim Takım'ın bugünkü gündeminde Fenerbahçe var. İşte Ali Ece'nin Fenerbahçehakkındaki görüşleri:

Soru: Fenerbahçe’deki sorun ne? Bu kadro mutlu sona ulaşabilir mi?

‘Pelkas, Sindirella değil ki!’

Fenerbahçe’de meselenin kaynağında; yazın, her şeyin sadece iyi oyuncu transfer etmekle halledilebileceği yanılgısı var.

Evet, transferlerin yüzde 90’ı çok iyi... Ancak son maçlarda gördüğümüz gibi, Perotti ve Samatta’nın direkt alternatifleri kadroda yok.

Perotti zaten sakatlıklardan çok çekmiş bir oyuncu. Fenerbahçe’de oynadığı dakikalarda büyük fark yarattı ama şimdiden kaçırdığı maç sayısı az değil. Perotti’nin sakatlık durumu da göz önünde bulundurularak, ona bir alternatif alınmalıydı veya Perotti yokken daha etkili bambaşka bir oyun üretilmeli.

‘Balkabağına dönüşmez!’

Erol Bulut’un kafası çok karışık... Ayrıca maç sonu açıklamaları da kamuoyunun kafasını iyice karıştırıyor.

Savunmayı yeterince sağlam kuramadı, Altay’ın süper performansları, savunmadaki sorunları örttü. Orta sahada ise sürekli farklı isimleri deniyor ve bu nedenle de istikrarlı oyun inşa edemiyor.

Pelkas konusu ise ‘teknik direktör-kadro uyumsuzluğu’nun turnusol kağıdı niteliğinde...

Pelkas’ı kendi istedi ama oyuncuya, ‘Sindirella’ muamalesi yapıyor... Her maç sanki bir süre sonra Pelkas balkabağına dönüşecekmiş gibi alelacele oyundan alıyor. Yerine aldıkları ise büyük bir alternatif oyun inşa edememe, formüle edememe sorunu.