Gazetemizin yazarı Ali Ece, Vole'nin Youtube kanalında Beşiktaş'ın gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali Ece'nin yaptığı açıklamalar:

"Abdullah hoca, 3-4 antrenman üst üste Oğuzhan Özyakup'u Atiba'nın yerine Busquets rolünde denemeyi kafaya koymuş. Bazı iç saha maçlarında Busquets gibi döneşebilirse evet. Yani Beşiktaş, Başakşehir gibi sabah-akşam pas yapacak. Hoca, bunun niyetini ortaya koyuyor."

BEK OYUNCULARI DA EKSİK

"Beşiktaş, mutlaka sol stoper oynayacak bir oyuncu almalı. Bek oyuncuları da eksik. Gökhan Gönül'e bir şey olursa sağ beke Necip geçecek. Necip'e de haksızlık. Abdullah Avcı'nın oyun düzeninde hiç olmaz, yine Necip tepki görecek."

MAX KRUSE, BEŞİKTAŞ'IN O DÖNEM Kİ...

"Max Kruse, St. Pauli'deyken Beşiktaş'ın o dönemki teknik direktörünün burun kıvırmasıyla 'İkinci ligden kendime oyuncu aldırdı dedirtmem' demişti, sonra ikinci ligde kaçıncı sıradan hangi oyuncuyu aldığını hatırlatmak istemiyorum. 6222 sayılı kanun aklıma geliyor." (Ortacizgi.com.)