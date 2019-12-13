Ali Çetin: Yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz

Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımlarının her hafta daha iyiye gittiğini söyledi.

İlk yarıyı iyi bir konumda bitirmek istediklerini ifade eden Çetin, "Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Takımımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. İyi bir Denizlispor var. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak bizler, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk devreyi 22-23 puanla kapatmak istiyorduk. İlk devreyi de planladığımız noktada bitirmeyi hedefliyoruz. Yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Zor bir müsabakaya çıkacağız. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

Çetin, futbolcuları Hugo Rodallega için ise resmi bir teklif almadıklarını söyledi.