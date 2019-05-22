Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e 'merhaba' diyen Denizlispor'da başkan Ali Çetin, "Zor bir sezon oldu. Spor Toto 1'inci Lig, Süper Lig'e göre daha zor bir lig. Gelirler çok az, mücadele ise çok fazla. Şehir olarak kenetlendik, iş dünyası ve şehir bize sahip çıktı. Dolayısıyla bu bizde farklı bir enerji yarattı ve sonunda da başarı geldi. Şampiyon olduk, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"EN AZ 10 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni sezon öncesinde mevcut teknik ekiple yola devam edeceklerini vurgulayan Çetin, "Yücel hoca ile yolumuza devam ediyoruz. Biraz daha güçlendikten sonra yolumuza devam edeceğiz. İç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin çoğunu bitirmek istiyoruz. Şu anda net, bitmiş bir transfer yok ama görüşmeler sürüyor. Görüştüğümüz çok fazla futbolcu arkadaşımız var. En az 10 transfer düşünüyoruz" dedi.

"SÜPER LİG'DE HEDEFİMİZ İLK 5"

Süper Lig'in yeni takımı Denizlispor'un bu sezon üst sıralara oynayacağını dile getiren Çetin, "İlk 5'e oynama hedefimiz var. Şehrimize de bunun sözünü verdik. 10 yıllık özlemden sonra da şehrin beklentisi de bu yönde, o nedenle ilk 5'e oynamak istiyoruz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Makul seviyede, bütçemizi sarsmayacak şekilde transferlerimizi yaparak iddialı bir şekilde Süper Lig'de oyunumuzu oynayacağız" açıklamasında bulundu.



