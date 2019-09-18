Ali Çetin: 'Denizli Spor Koleji’ni yeniden açmak istiyoruz'

Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, kulübün gelir ve giderleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, bu sene borçları bitirdikten sonra yönetim kurulu onay verirse ve Büyük Şehir Belediye Başkanı da bir arsa tahsis ederse eskiden satılan Denizli Spor Koleji’ni yeniden açmak istediğini dile getirdi.

Geçmişte Denizlispor'un bir kolejinin olduğunu belirten Çetin, "Bu kolej zamanında satılmış, ben geçmişe dönüp hiçbir şekilde yorum yapmıyorum herkes o gün elinden geleni yapmış. Benim fikrim, bu kolej Denizli’nin ilk özel kolejiydi diye biliyorum ben veya ikinci özel kolejiydi. Bununla ilgili eğer arkadaşlar da onay verirse, Büyük Şehir Belediye Başkanımız da bir arsa verirse önümüzdeki sezonda, inşallah borçları bitirdikten sonra yeni bir Denizli Spor Koleji için elimizden gelen ne varsa da yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

İHA