Ali Çamdalı: Samsunspor maçı 12 final maçımızdan sadece bir tanesi

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sarıyer maçında attığı son dakika golüyle takımına altın değerinde 3 puan kazandıran tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı, 15 Şubat Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı’nda karşılaşacakları Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta çok zor bir deplasman maçını kayıpsız bir şekilde atlattıklarını söyleyen Çamdalı, “Hava şartları ve rakip olarak iyi bir maçı geride bıraktık. 2-0 yenik duruma düştüğümüz maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attık. Umarım bu bize pozitif anlamda bir geri dönüş ve itici bir güç olacak. Uzatma dakikalarında alınan galibiyetler her zaman kıymetlidir. Sarıyer maçında aldığımız galibiyeti taçlandırmak, inşallah bu hafta bize nasip olacak. Çok zor bir maç bizi bekliyor. İlk geldiğim gün 13 tane final maçımızın olduğunu söylemiştim. Şu anda 12 tane final maçımız kaldı. Samsunspor maçı bu 12 final maçından sadece bir tanesi. Kritik bir maç ama ne şampiyonu belirleyecek bir maç ne de şampiyonluktan koparacak bir maç. İçerideki o iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Büyük bir camiaya, büyük bir takıma karşı oynayacağız ama biz de gücümüzün farkındayız. Bizim tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk. İnşallah kalan maçlarımızda en iyi sonuçları alıp, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA