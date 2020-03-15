Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, gündemin 11. maddesi olarak Ali Ay’ın ihracı konusu ilk olarak üyelerin açık oyuna sunuldu.

Ardından açık oylamada şüpheye düşülmesi nedeniyle, sandıklarda kapalı oylamaya gidildi. Bu arada bazı üyeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Genel kurulda kapalı oylamanın ardından üyelerin huzurunda açık sayım gerçekleştirildi. 150 üyenin oy kullandığı sandıklardan 73 hayır, 76 evet oyu çıkarken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla eski kulüp başkanı Ali Ay, genel kurul üyeliğinden çıkarıldı. Oy çokluğuyla alınan kararın ardından, bazı üyeler salondan ayrıldı. Bursaspor Kulübünde mevcut yönetim kurulu üyeleri, tarafsız kalmak adına oylamaya katılmadı.

Mestan: "Bu Türkiye’de bir ilk oldu"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, oylama sonrası yaptığı konuşmada, "Biz yönetim kurulu olarak tarafsız kaldık. Geçmiş dönem başkanlık yapan Sayın Ali Ay bugün burada üzülerek de olsa oylandı. Keşke oylanmasaydı, böyle bir duruma düşmeseydi. Bu Türkiye’de bir ilk oldu." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın uzun vadede farklı sonuçları olabileceğine dikkati çeken Mestan, şunları söyledi:

"Bundan sonraki başkanların önünü açar mı? Başkan bulur muyuz bulamaz mıyız? Hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım. İnsanlar başkan olup yönetime geliyorlar. Bursaspor’a hizmet etmek için geliyorlar. Spor yöneticiliği, fabrika, şirket ya da bir dernek yöneticiliği gibi değil. Çok entrikalar var buralarda. İçeride ve dışarıda mücadele etmek zorundasınız. Bir tane Bursaspor’umuz var. Bursa’nın dışında çok güçlüyüz ama maalesef Bursa’nın içinde o kadar güçlü değiliz. Size yalvarıyorum, herkes hesaplarını kitaplarını bir kenara bıraksın. Bu takımı bu sene Süper Lig’e hep birlikte çıkaralım. Benim kahraman olmak gibi bir niyetim yok, kahramanlıkta da gözüm yok."

Süper Lig’e çıkmanın mücadelesini verdiklerini yineleyen Mestan, bu süreçte yönetimin yanında olmayanlar bulunduğunu öne sürerek, "Bizi anlayanlar ve anlamayanlar var. ’Çok bağırmıyorsun, sesin çıkmıyor.’ diyenler var. Bağırdığımızda da gördünüz, maalesef federasyondan ceza aldık. Bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Takımımız şu anda istemediğimiz bir konumda ama daha yukarılarda olmak isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Mestan, şehrin sanayicilerinin Bursaspor’dan uzaklaştığını, kendilerine yeterince destek vermediğini sözlerine ekledi.

AA



