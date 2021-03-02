Sezon sonunda bitecek sözleşmesi doğrultusunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan ve bu gelişme sonrası kadro dışı bırakılan genç yıldız Ali Akman, bugün ise Bursaspor tarafından sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı. Bursaspor kariyeri sona eren Ali Akman ise takımına veda etti.

Ali Akman, Instagram hesabı üzerinden bir veda mesajı yayımladı. Akman'ın veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hayallerimin ilk adımı olan Bursaspor'dan, hedef merdivenlerimi çıkmak üzere ayrılıyorum. Burada bulunduğum süre boyunca, Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim. Şimdi ise yeni bir sayfa açma vakti geldi. Vakıfköy'de geçirdiğim zaman zarfında gelişimimde emeği geçen herkese teşekkür ederim"



