Bursaspor 'un Bundesliga ekibi Eintract Frankfurt ile anlaşma sağladığı için kadro dışı bıraktığı Ali Akman'ı Goal.com mercek altına aldı.

"Manchester City'nin kaçırdığı Türk Agüero" başlığıyla verdilen haberde, Manchester ekibinin 2015 yazında, Bursaspor'dan 18 yaşındaki forvet Enes Ünal'ı almasının hata olduğundan bahsedildi.

Haberde o zamanlarda Enes Ünal'ın Avrupa devlerinde oynayabileceği yeteneğe sahip olduğundan söz edildi.

Haberin geri kalanında şu ifadelere yer verildi;

"Neredeyse altı yıl geçti ve City, 2017'de onu Villarreal'e 13.7 milyon euroya satarak Ünal'dan düzenli bir kar elde etmesine rağmen, kulüpten hiç ayrılmadığı için onu imzalamanın yanlış bir adım olduğu açık."

"City'nin her yıl kazandığı ve elden çıkardığı genç oyuncuların sayısı göz önüne alındığında, şu anda La Liga'daki Getafe'de kiralık olan Ünal'la olan deneyimlerinden korkmamaları şaşırtıcı olmamalı. Nitekim, Türk takımının akademisinden ortaya çıkan bir sonraki potansiyel süperstar forvet oyuncusu Ali Akman'ın imzalanmasını sağlamak için kısa süre önce Bursa'ya gitti."

"Ünal'ın aksine Akman, fiziksel olarak gelişirken boşluğu doldurmak için gereken düşünce hızına ve hızlı ayaklara sahiptir."

"Bu, 2020-21'deki koparma kampanyası sırasında, genç oyuncu 10 gol attı ve ikinci bölüm kıyafeti için 18 lig maçında üç asist sağladı."

"Maalesef City için, Akman arayışları sonuçsuz kaldı ve 18 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezonun başından itibaren Bundesliga'nın yüksek uçakları Eintracht Frankfurt'a katılmak için bir anlaşmaya vardı."