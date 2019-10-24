Bursaspor'da bu sezon A Takım'da forma şansı bulmaya başlayan Ali Akman'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Bu arada DHA'nın haberine göre 17 yaşındaki genç forveti Ajax'ında gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Ali Akman kimdir, kaç yaşında? İşte Ali Akman'ın bilinmeyenleri...

Ali Akman kimdir?

18 Nisan 2002 doğrumlu Ali Akman İnegölspor alt yapısında futbola başladı ve kısa süre sonra Bursaspor'a transfer oldu. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman santrafor, forvet arkası ve sol kanat oynayabiliyor.

3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

İnegölspor’dan 2015 yılında Bursaspor altyapısına gelen genç milli oyuncu, geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Timsah’ın eski hocası Samet Aybaba tarafından A Takım’a alınan Akman, Timsah’ın kötü performansı sebebiyle forma şansı bulamamıştı.

Milli Takım performansı

Kendisi için bu yılı dönüm noktası olarak gören Ali Akman, U16 ve U17 milli takımında attığı goller ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.

İdolü Aguero ve Firmino...

Ali, “Antalya kampında altyapıdan çok fazla oyuncu ile buraya geldik. Arkadaşlarımız ile burada olmamız bize daha çok özgüven veriyor. İkinci yarıya iyi başlamak ve biz de katkı vermek adına kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Eksiklerimin çok fazla olduğunu biliyorum. Bu eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Çünkü futbol uzun bir maraton. Ben de eksiklerimi bir an önce giderip bu maratonun içine artık kendimi atmak istiyorum. Eksiklerim daha çok oyun set oyununa döndüğünde ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü sırtı dönük olarak oynamayı geliştirmem gerekiyor” diye konuştu.

Okan Yılmaz çalıştırıyor

Ceza sahası içinde topla buluştuğu zaman gol yapma becerisinden bahseden Ali Akman, “18 içinde iyi olduğumu söylüyorlar, ben de kendime güveniyorum. Bunun için iyi çalıştım. Okan Yılmaz ile özel çalışmalar yaptık. Bana çok fazla şey öğretti. Gol atmak zaten çok zor bir şeydir. Çünkü çok daha fazla gelişmem gerekiyor ve daha iyi olabileceğimi biliyorum. Bir gün Bursaspor A takımında olacağıma inanıyordum. Hatta hayal ettiklerimi yavaş yavaş gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Süper Lig’de oynayınca bir hayalim daha gerçekleşecek. İleride Avrupa’da iyi bir takımda oynamak isterim. Samet Aybaba bizim için çok büyük bir şans. Gençleri yani bizleri buralara getiriyor ve A takım antrenmanlarına katıyor. Bizi oynatıyor.” dedi.

Aguero ve Firmino

“Kendime örnek aldığım değil ama beğendiğim çok fazla forvet var. Mesela Aguero‘yu çok fazla beğeniyorum. Roberto Firmino da son zamanlarda çok iyi oynuyor. Onun stilini de çok beğeniyorum.”

En iyisi Samet hoca

“Bizim altyapıdan çıkmamız için teknik direktör Samet Hoca bizim için çok büyük bir şans. Türk futboluna her zaman genç oyuncuları sunan bir isim. Biz de bunu bilerek çok daha fazla çalışıyoruz ve hocamıza layık olmaya çalışıyoruz. Gelecekte öncelikle Bursaspor kulübünde profesyonel olmak ve burada adımdan söz ettirmek istiyorum. Ardından A Milli Takım ve Avrupa‘da oynamak gibi bir hedefim var. Avrupa demişken tabii ki İspanya ve ya İngiltere ligi olmasını tercih ederim.”