Ali Akman için gelen teklifler beklentiyi karşılamadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da ilk haftadan yıldızı parlayan Ali Akman’a teklif yağıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından alınan teklifleri ise yeşil-beyazlı kulüp düşünmeden reddediyor. Ligin ilk maçında Adana Demirspor ağlarını da havalandıran 18 yaşındaki golcüye en yüksek teklif yurt dışından bir takımdan gelirken, bu rakamın da 350 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.

1 sene sonra sözleşmesi de sona erecek olan Ali Akman için yönetimin düşüncesi ise, değerini bulması halinde göstereceği performansla da bağlantılı olarak oyuncuyu devre arasında elden çıkartmak. Yeni sözleşmeye de yanaşmayan genç isim, aksi halde gelecek sezon bedelsiz olarak Bursaspor’dan ayrılabilir.

İHA