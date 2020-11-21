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Ali Akman Galatasaray yolunda

Gelecek sezon kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'da, Kenan Karaman dışında transferi kesinleşmek üzere olan bir isim daha var.

21 Kasım 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ali Akman Galatasaray yolunda

Bu sezon Bursaspor formasıyla 1. Lig'de harikalar yaratan ve 9 maçta 7 gol atarak yıldızını parlatan 18 yaşındaki Ali Akman da Galatasaray'a imza atacak gibi görünüyor. Oyuncunun temsilciliğini yapan amcası, eski Galatasaraylı futbolcu ve antrenör Ayhan Akman, Ali için Avrupa'dan gelen tekliflere, "Fatih hocaya sözümüz var" diyerek ret cevabı veriyor. Böylece Aslan'ın yeni sezon hücum hattında Kenan Karaman ve Ali Akman gibi yerli ve potansiyelli isimler yer alabilecek.

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