Ali Akman Galatasaray için geri sayımda!

Galatasaray'ın geleceğe yönelik projelerinden biri de Ali Akman... Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği günü iple çekiyor. Avrupa'dan teklifler almasına rağmen ilk sıçramayı Galatasaray'da yapmak isteyen Ali'nin hedefi, Cim Bom'da tecrübe kazandıktan sonra yüksek bir bonservis bedeliyle yurt dışına çıkmak. Teknik direktör Fatih Terim, bu transferi adeta dört gözle bekliyor. Genç yeteneği uzun süredir takip ettiren Terim, ona çok kısa sürede Süper Lig'de şans vererek Türk futboluna bir yıldız daha kazandıracak olmanın heyecanı içerisinde. Ayrıca genç forvetin gelişimini tamamlaması için ona her konuda destek sağlanacak. Antrenörleri de Ali Akman'la özel olarak ilgilenecek.

Kariyer planlaması yapılıyor

Bursasporlu futbolcunun amcası, aynı zamanda temsilcisi olan Ayhan Akman'ın da, Fatih hocayla sık sık görüşerek oyuncunun kariyer planlamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.