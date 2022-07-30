Ali Akman Galatasaray için geliyor

Galatasaray , Ali Akman transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki forveti 1 yıllığına kiralama konusunda Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

Genç yeteneğin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu transferin de tamamlanmasıyla, Galatasaray'da Akman Ailesi'nden oyuncu sayısı 3'e yükselmiş oldu. Ayhan Akman'ın oğulları Hamza Akman ve Efe Akman, orta sahadaki yetenekleriyle A takımı zorlarken, yeğeni Ali Akman da artık Cim Bom'un yedek golcüsü olarak görev yapacak. Kendisi de antrenör ekibine dahil olan Ayhan Akman, üç oyuncunun da Galatasaray'a en yüksek katkıyı sağlaması için elinden geleni yapacağını hem yönetime hem de Okan hocaya iletti. Sarı-Kırmızılılar'ın planı, sezon sonunda Ali'nin bonservisini de alabilmek.



