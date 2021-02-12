Bursaspor ile sözleşme uzatmayıp Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan, bu nedenle de Yeşil-Beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan Ali Akman, Goal Türkiye'ye verdiği röportajda transfer süreci hakkında detaylı bilgiler verdi.

İşte 2002 doğumlu yıldızın yaptığı açıklamalar...

"MANCHESTER CITY DE İSTEDİ"

"Aslında İtalya ve İspanya’dan da teklifler vardı. Atalanta, Valencia gibi. Manchester City çok ciddi bir adaydı. Tercih yapmam gerekiyordu. Bir ara aklım Manchester City'e gitti fakat iyice düşündükten sonra karar vermek çok da zor olmadı. Adım adım ilerlemek istedim. Almanya’da bana daha iyi eğitim vereceklerini düşündüm. Almanya, genç oyuncuların mutlaka gitmesi gereken bir yer. Ozan Kabak ile görüştüm, ‘Hiç düşünme bile. Almanya’ya gittiğinde farkı daha iyi anlayacaksın’ dedi. Bence çok güzel şeyler olacak, şu anda farkına varamıyorum ama gittiğimde daha iyi anlayacağım. Almanya’nın benim için en doğru okul olduğunu düşünüyorum."

"OYUN TARZIM AGÜERO'YA BENZİYOR"

"Açıkçası tam bir Roberto Firmino hayranıyım. Sürekli onun videolarını izliyorum. Gerçekten başka seviyede bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Lautaro Martinez'i de çok beğenerek izliyorum. Bunların dışında tabii ki Kun Agüero. Özellikle Adana Demirspor'a attığım aşırtma golü, 'Agüero golü' olarak nitelendirildi ve bu da benim hoşuma gitti. Benim de oyun tarzım, Kun Agüero'ya benziyor."

"YAŞIM İLERLEDİKÇE FİZİĞİM DE GELİŞECEK"

"Aslında tam da o yüzden sevinçliyim. Çünkü bu eksiklik benim elimde olan bir şey değil ve tamamen yaşa bağlı. Yaşım ilerledikçe gelişeceği için o konuda içim rahat. Ben diğer kısımları hallettikten sonra, fizik için doğru gelişimi de kaydedeceğimi düşünüyorum. O yüzden o konuyu çok fazla kafaya taktığımı söyleyemem. Her şeyin bir zamanı var."

"BENİ ÇOK FARKLI FUTBOLCU YAPACAKLAR"

"Adi Hütter beni aradı. Frankfurt’ta çok iyi bir birliktelik olduğunu, orada taktiksel anlamda da çok iyi gelişebileceğimi söyledi. Orada herkesin kalbini ortaya koyduğunu da ekledi. Beni beklediğini ve bana güvendiğini ifade etti. Onun dışında Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum. Scout şefi Manga ile beni müthiş bir şekilde analiz etmişler. Bence bir Alman kulübü oyuncuyu alıyorsa ondan çok büyük beklentileri vardır. Beni çok detaylı izlemişler ve benden eminler. Gittiğimde beni çok farklı futbolcu yapacaklar. Benim de heyecanım tam da bu yüzden. Orada seviye atlayacağımı düşünüyorum."

"LİVERPOOL, REAL MADRİD, BARCELONA İSTERİM"

"Frankfurt’ta iyi bir takım var. Öncelikle orada güzel bir hava yakalayıp Frankfurt forması ile Avrupa kupalarında oynamak istiyorum. Orada eğitimimi tamamladıktan sonra uzun vadede İngiltere Premier Lig’e veya La Liga’dan üst düzey takımlara gitmek isterim. Liverpool, Real Madrid ve Barcelona gibi. Barça olursa mükemmel olur. O seviyelere çıkmak tabii ki kolay değil. Ama özgüvenim var. Mental açıdan güçlüyüm ve karşılaşacağım zorlukların farkındayım. Buradan en önemli nokta her geçen gün daha fazla çalışmak."

"YALÇIN KOŞUKAVAK GÖRDÜĞÜM EN İYİ TAKTİSYEN"

"Kesinlikle Yalçın Koşukavak. Benim şu ana kadar gördüğüm en iyi taktisyen. Bakıldığında Pep Guardiola'nın oynattığı oyunu Türkiye'de oynatmaya çalışıyor. Ama o oyunlar için sezon başında bir takım alıp, iyi bir süre geçirmesi gerek. Ondan çok şey öğrendim. Bir gün mutlaka tekrardan çalışmak isterim."

Kaynak: Goal Türkiye