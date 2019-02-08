Alhassan Wakaso kimdir? Beşiktaş istemişti!

Portekiz Premier Ligi'nde Vitoria Guimaraes forması giyen Alhassan Wakaso için Beşiktaş'ın transfer iddiaları ortaya atıldı. Taraftarın merak ettiği konulardan biri olan Alhassan Wakaso kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide görev yapıyor? İşte Allhassan Wakaso'nun bilinmeyenleri...

Allhassan Wakaso kimdir ?

07 Ocak 1992 Gana doğumlu olan Allhassan Wakaso 2010-2011 sezonunda Portimonense forması giyerek Profesyonel kariyerine başlamış oldu. 27 yaşında ki oyuncunun asıl mevkisi ön libero.

Sağ ayağını kullanan genellikle savunma ağırlıklı ön libero olarak oynayan futbolcunun boyu ise 1.80.

2010 yılında profesyonel kariyerine başladı

2010-2011 sezonunda Portimonense formasıyla toplam 5 maça çıkan Allhassan Wakaso o sezonun sonunda takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı.2011-2012 sezonunda 23 , 2012-2013 sezonunda ise 40 maça çıktı. Bu sezonunun sonunda 70 Bin Euro gibi bir bedelle Portekiz Premier Ligi takımlarından Rio Ave'ye transfer oldu ama burada bekleneni veremeyen Allhassan Wakaso'yu eski takımına sezon sonuna kadar kiralandı.

Sezon bitiminde Rio Ave takımına geri döndüğü 2014-2015 sezonunda ise 44 maça çıktı. 2015-2016 sezonunda 37 maça çıkıp dikkatleri üzerine çeken Wakaso 2016-2017 sezonunun devre arasında Fransa Ligue 1 ekiplerinden FC Lorient'e 1 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.Sezonu FC Lorient'te tamamlayan Wakaso sezon sonunda tekrardan futbola başladığı ülke Portekiz'in Vitoria Guimares takımına bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Vitoria Gumaraes'te başarılı sezon geçiren futbolcu bu sezon Portekiz Premier Ligi'nde oynanan 20 maçın 19'unda 90 dakika forma giydi. Kariyerinde toplam 258 maça çıkan Wakaso 3 gol atma başarısı göstermişti.