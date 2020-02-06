Alfredo Morelos’a dedektif şoku

İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers’ın formasını giyen yıldız forvet oyuncusu Alfredo Morelos, geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir olay ile karşılaştı.

Kolombiyalı futbolcu, evinin kapısından dışarıya çıktığı sırada park halindeki aracının altında bulunan bir adam ile karşı karşıya geldi. Şaşkınlığa uğrayan 23 yaşındaki forvet, olayı hemen polise bildirdi.

Takip cihazı koyacakmış!

Aracı kurculayan şahıs olay yerinden kaçarken, yoğun bir çaba sonucunda bulundu. Bu kişinin kim olduğu ise polis sorgusu sırasında ortaya çıktı. Morelos, aracının altındaki şahsın özel bir dedektif olduğunu öğrendi. Dedektifi ise Morelos’u takip etmesi için eşinin tuttuğu ortaya çıktı.

Dedektifin yakalanmadan önce Kolombiyalı yıldızın arabasının altına takip cihazı yerleştirmek isterken yakayı ele verdiği bilgisine ulaşıldı.

Herrera ve Morelos çiftinin oldukça mutlu bir ilişkisi vardı.