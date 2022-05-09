Süper Lig 'de 36. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, Konyaspor 'u ağırladı. Temponun bir an olsun düşmediği 90 dakikada kazanan ev sahibi oldu. 2 kez geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılan Nuri Şahin'in öğrencileri, yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı ve 55 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig maçlarında en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kendisinden önce konuşan Konyaspor'un hocası İlhan Palut’un basın toplantısını uzun tutmasını ve bekletilmelerini eleştirdi.

Karşılaşmanın ikinci dakikasında geri düştüklerini hatırlatan Groenendijk, "Geri geldik, gol yedik, tekrar geri geldik, tüm bunları yaparken takım ruhu, istek, arzu ve takımdaşlıkla bunu başardık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp üçüncü golü de bulup sahadan 3 puanla ayrıldık. Toplantıyı kısa tutuyorum. 3 puan güzel, oyun güzel, skor güzel taraftarlarımız da müthişti" diye konuştu.

İHA