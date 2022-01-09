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Alfons Groenendijk: Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 4-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından yorucu bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi" dedi.

09 Ocak 2022, Pazar 19:00 Son Güncelleme:
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Alfons Groenendijk: Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi

Spor Toto Süper Lig ’in 20. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Göztepe ’ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Göztepe’yi tebrik ediyorum. Bugün sahada daha iyi olan onlardı.'' dedi ve ekledi:

'Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi'

''Maalesef biz bu duruşu bugün sergileyemedik. Katar’dan geldik, yorucu bir haftaydı. Her şeye rağmen mücadele etmeyi engelleyen bir şey değildi. Golleri çok basit yedik. Kolay penaltı kararı verildi. Ne olursa olsun bunlara cevap veren bir takım olmamız gerekiyordu. Yaptığımız değişikliklerden istediğimiz etkiyi alamadık. Önümüzde 18 maç daha var. Takımımız bugün iyi sinyaller vermedi. Daha iyi bir görüntü bir veren Antalyaspor sunmak istiyoruz. Umarız Fenerbahçe maçıyla bunu gerçekleştiririz"

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