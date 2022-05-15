Spor Toto Süper Lig ’in 37. haftasında FT Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 4-2 kazanarak yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, “Bir kez daha takımdan çok iyi bir performans izledik. Kaybolan bir Avrupa hedefinden bahsedebiliriz. Bu durum da endişeye sürükledi diyebiliriz. Bunun cevabını çok iyi şekilde veren bir takım vardı. Çok net bir galibiyet aldık. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkardık. Hedefimiz olmamasına rağmen motivasyon kaynağı oluşturuyoruz. Galatasaray maçında bu seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz” dedi.

“Altyapı asıl amacımız olmalı”

Kasımpaşa maçında sahada olan altyapı oyuncularına da değinen Groenendijk, “Bugün sahada alt yapıdan 3 oyuncuyu ilk 11’de oynatmak, sahada görmek mutluluk verici. İşimizin asıl amacı bu olmalı. Bu durum Antalyaspor ve Türk futbolu açısından çok önemli. Özellikle ligin ikinci yarısında çok iyi bir sezon geçiren takıma karşı bu kadar gol atarak kazanmak çok önemli. Onları da tebrik ediyorum. Teknik heyetin ve futbolcuların bu galibiyeti kutlamalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA



