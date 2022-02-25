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Alfons Groenendijk: 1 puanın da önemi çok büyük

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Franciscus Groenendijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2022, Cuma 23:02 Son Güncelleme:
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Alfons Groenendijk: 1 puanın da önemi çok büyük

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, “Buraya gelen takımlar çok zor puan kazanıyor. Rakibe çok şans vermedik. Ödevimize iyi çalıştık diyebiliriz” dedi.

Antalyaspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, “Bu skordan memnun olmak için sebeplerimiz var. Buraya gelen takımlar çok zor puan kazanıyor. Rakibe çok şans vermedik. Ödevimize iyi çalıştık diyebiliriz. Son 6-7 maça olursak 1 gol yemiş bir Antalyaspor var. Son pas ve tercihlerle 3 puana ulaşabiliriz. Alınan 1 puanın da önemi çok büyük. Tehlikeli bölgeden 1 adım daha uzaklaşmış olduk. Çok zorlu bir haftaya gidiyoruz. Çok iyi toparlanma ve hazırlanma süreci içerisine giriyoruz” diye konuştu.

İHA

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