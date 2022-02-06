Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 1 puandan memnun olduklarını ve doğru yolda olduklarını vurgulayan Groenendijk, şu ifadeleri kullandı:

”Harika taraftara sahip rakip karşısında zorlu bir mücadeleye girdik. Kritik bir pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Bunları aşmak için iyi oyuncular transfer ettik. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular takıma katkı sağladığında daha iyi sonuçlar alacağız. Zorlu bir mücadele geçti. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk, fırsatlar yakaladık. 0-0 ile devre arasına gittik. İkinci yarı Beşiktaş’ın üstümüze geleceği belliydi. Dürüst olmak gerekirse gole yakın taraf Beşiktaş’tı. Bizim açımızdan mental olarak bu puanın önemi çok büyük. Buralardan çıkmak için böyle kritik puanlara ihtiyacımız vardı. Hafta içi ve hafta sonu iki kritik mücadele var. Bu pozisyondan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız. 0-0’lık sonuç ve 1 puandan memnunuz, doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz.”

“OYUNCULARDAN YERDE YATMALARINI İSTEYECEK BİR EKİP DEĞİLİZ”

Oyuncuların zaman geçirmesiyle ilgili gelen bir soruya ise Groenendijk, ”Biz tabi ki hiçbir zaman oyunculardan yerde yatmalarını isteyecek bir ekip değiliz. Ayakta kalıp gol atmalarını isteyen ekibiz. Beşiktaş son dakikalarda bizi geriye yasladı, hatalara zorladı. Birkaç pozisyonda da şansımız yanımızda oldu. Son pasları iyi ayarlayamadık. Yeni katılan oyuncular yoruldu, onları çıkartmak zorunda kaldık. Daha iyi kondisyonda daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Yattığınız her saniye her dakikaya eklenen artı dakikalar oluyor. Böyle bir şey istemedik biz” şeklinde konuştu.

”NURİ ŞAHİN İLE BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ”

Groenendijk, son olarak ise şunları söyledi:

”Kuralları maalesef ben koymuyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm, Nuri ile birçok konuya çalışıyorum. Birlikte karar verdiğimiz doğrudur. Ayrıca çok iyi bir karakter kendisi. Kuralları bana sormanız doğru değil, ben Hollanda’dan geldim bu ülkede kuralları ben koymuyorum.”