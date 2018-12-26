Şampiyonlar Ligi macerasını grup aşamasında sonlandıran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımıyla karşı karşıya gelecek.

Zorlu eşleşme öncesi Portekiz kulübünün resmi internet sitesine konuşan Alfa Semedo, Sarı Kırmızılılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Benfica'nın 21 yaşındaki ön liberosu, "Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve İstanbul'da onlara karşı oynamak biraz zor olacak." ifadelerini kullandı.

Semedo, bununla birlikte kendi oyunlarına konsantre olduklarını belirterek "Maç maç gideceğiz ve neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler