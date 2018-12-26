Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşmişti. Takımın genç isimlerinden Alfa Semedo, Sarı Kırmızılılar'la ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Semedo "Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve İstanbul'da onlara karşı oynamak biraz zor olacak" şeklinde konuştu. Peki Semedo kimdir?

Alfa Semedo kimdir?

190 boyundaki Alfa Semedo Gine Bissau vatandaşı. Orta saha oynayan genç yıldız futbola Benfica alt yapısında başladı. Benfica U19 ve Benfica B takımında forma giyen Semedo 2015-2016 sezonunda Vilafranquense'ye giden oyuncu 2016-2017 sezonunda ise Moreirense'ye tranfser oldu.

Bu sezon başında Benfica Semedo'yu 2.5 milyon Euro karşılığında yeniden kadrosuna kattı. A takımında forma giymeye başlayan Semedo Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giydi. Toplamda 14 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 1 gol atma başarısı gösterdi.

Alfa Semedo'nun Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.