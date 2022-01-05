Aleyna Tilki ve Uzi aşk mı yaşıyor? Sürpriz gelişme...

'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor.

Teve2 ekranlarında yayınlanan 'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu.

Aleyna Tilki ve Uzi aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte. İkili aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

‘HANİ KEKO SEVİYORDUN’

Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi’den 'hani keko seviyordun' cevabı gelmişti. Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

'BİRAZ MAÇO BİRAZ DA KEKO OLSUN'

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki katıldığı bir programda biraz maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söyledi: “Önceden beni tanıyor olması lazım... Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, ben de merak uyandırmalı! Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım. Çok efendi, ağır, biraz keko, maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak.”

Aleyna Tilki, Uzi ile çekildiği bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

UZİ KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen Yalçınkaya, 7 yıldır rap müziğinin içinde... Rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Kaynak: Hürriyet



