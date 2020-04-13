Aleyna Tilki ve Kadir Güneş aşkını karantina bitirmiş

Türkiye'de binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan corona virüs salgınından korunmak için karantinada olan Aleyna Tilki, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki popçu, ayrılık kararı aldı. İkilinin, bir süredir devam eden karantina günlerinde ilişkilerine nokta koyduğu iddia edildi.

Kadir Güneş kimdir?

Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralı.

Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu.

Yasağa takıldı

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 19 yaşındaki Aleyna Tilki de bir süredir evinden çıkamıyordu.

Geçtiğimiz günlerde evde eşofmanlarla olduğu halini paylaşan şarkıcı, ince beliyle dikkat çekmişti.

Fotoğrafın ardından sosyal medyada “Photoshop mu yaptı?’ tartışması başlamıştı. Bazı takipçileri, “Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun” diye yazmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de yine evinden paylaşım yapan Aleyna, sahne özleminden şu sözlerle bahsetmişti:

"Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz. Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı."