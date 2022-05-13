Demet Akalın'ın ‘Kulüp’ şarkısını Trabzonsporlular şampiyonluk kutlamalarında kullandı. Bunun üzerine bir tweet atan ünlü şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki Demet Akalın'ın kendisine gönderme yapmasını pas geçmedi. Genç şarkıcı, Demet Akalın'a yanıt verince ortalık karıştı.

Demet Akalın küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FİFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

"ARTIK SEVGİM YOK"

Aleyna Tilki, Akalın'ın bu sözlerine Twitter sayfasından "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL’in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" mesajını paylaştı.

"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU"

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu, uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FİFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

"SEVİYENİN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMELİYDİM"

Aleyna Tilki bu yanıtı da pas geçmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" dedi.

Kaynak: Hürriyet