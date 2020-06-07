Sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer alan Aleyna Çakır'ın ölümünden sonra son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, kendini asarak intihar eden 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21), erkek arkadaşı Ümit U. (22) tarafından bayıltana kadar dövüldüğü olayın ardından polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ümit U.'yu eve almadığı için kapı zilini ortak arkadaşları E.Ö.'nün çaldığını anlatan genç kız, "Kapıyı araladığımda, ikisi de kapıyı iterek zorla içeri girdi. Ümit, içeri girer girmez 'Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk attı. 20 dakika baygın kalmışım" dedi. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak sosyal medyada çıkan bazı görüntüler infial yarattı. Bu görüntüler üzerine cinayet mi, intihar mı sorusu gündeme geldi.

Genç bir kadının darp edildikten sonra baygın halde yatarken çekilen görüntüleri bugün sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Pek çok kişi, intihar ettiği belirtilen 'Aleyna Çakır'ın, kendisini darp eden Ümit Uygun tarafından öldürülmüş olabileceğini söyleyerek olayın aydınlatılmasını istemişti.

Aleyna Çakır neden, nasıl öldü?

Sosyal medyada 'Aleyna Çakır' ismini kullanan 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulundu. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak bugün sosyal medyada Esen'in darp edildikten sonra baygın şekilde yattığı görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüler üzerine cinayet mi, intihar mı sorusu gündeme geldi.

Twitter gündemindeki olaya ilişkin akşam saatlerinde önce Ankara Emniyeti, sonra da Başsavcılık açıklama yaptı.

Emniyetin açıklaması şu şekilde:

"17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darbedildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek, Ümit Uygun ve E.Ö.'den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır"

"03 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiş, olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'Aleyna Çakır' müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturrna yapılmış, şikayetçi S.E..nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında Iddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır.

Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızea özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."