Alex’ten yıldönümü mesajı

Sambacı, Instagram hesabından imzayı atarken çekilen fotoğrafıyla birlikte duygusal bir mesaj paylaştı: 3 Haziran 2004, tanımadığım bir yere gitmenin kafamda oluşturduğu soru işaretleriyle birlikte Fenerbahçe’ye imza attığım tarih. Aziz Yıldırım ve yönetimine bunu mümkün kıldığı için teşekkür ederim. Brezilya’ya defalarca gelip Fenerbahçe’de oynamanın harika olacağını söyleyen, ben kabul edene kadar ısrar eden Hakan Bilal Kutlualp’e özel teşekkürler. Bana bakıp kolladığı için Daum’a teşekkürler. Ve elbette teşekkürlerin en özeli bana ve aileme çok iyi bakan Fenerbahçe Taraftarı’na. Sonrasında gelen tarihti!